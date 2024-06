Raadsvragen over 'grote hoeveelheden snoep' bij avondvierdaagse schieten in verkeerde keelgat

Gert van Beek, een gepensioneerd politieman die al jaren de avondvierdaagse in West organiseert, noemt het 'belachelijk' dat er raadsvragen worden gesteld. Volgens hem is de suggestie dat de avondvierdaagse onder een suikerinvasie gebukt gaat onterecht.

Of de politiek zich met dit soort zaken moet bemoeien? "Ik zou het onverschillig vinden als we er als overheid niets mee zouden doen", zegt Havelaar. "Een beetje snoepen hoort erbij. Maar op deze manier loopt het de spuigaten uit. In een land waar obesitas een steeds grotere rol speelt moeten we dit soort vragen kunnen stellen, dit gesprek met elkaar aangaan. "

"Met een snoepje hier en daar tijdens de avondvierdaagse is natuurlijk niets mis", schrijven Havelaar en Krom. "Maar vijf of tien kilometer lang non-stop Twixen, Dropveters, vegan Biggetjes, Dextro, Goudberen, Kindermix, Dragibugs, Happy Cherries, Chupa Chups en diverse soorten chips, ijsjes, koekjes gecombineerd met cola, Red Bull of andere suikerhoudende dranken naar binnen werken, is wel problematisch"

"Bij ons worden er jaarlijks appels uitgedeeld bij het Food Center", zegt Van Beek. "De lokale supermarkt zorgt daarnaast voor bananen en van de augurkenproducent krijgen de kinderen zure bommen. En ik kan je vertellen: die gaan erin als zoete koek."

Van Beek is op dit moment op vakantie, maar uit ergernis klom hij gelijk in de pen toen hij van de schriftelijke vragen hoorde. Een ingezonden brief aan Het Parool is net de deur uit. "Ik zit hier in een hotel, als ik klachten heb, probeer ik dat eerst bij de mensen die hier werken te regelen. Ik lees dat deze raadsleden zelf ook meelopen. Mijn advies zou eerst zijn: stap even naar de organisatie en vraag even hoe het zit. Ga niet alle avondvierdaagsen over een kam scheren"

Regeldruk

Van Beek vreest dat een extra vergunningsvoorwaarde alleen maar voor meer regeldruk zorgt, terwijl de organisatie elk jaar moeite heeft om genoeg vrijwilligers te vinden.

"Er is nu al een stapel aan vergunningsvoorwaarden, terwijl de organisatie van een avondvierdaagse eigenlijk niet veel voorstelt", zegt Van Beek. "Mensen lopen naar een punt toe en gaan vanaf daar lopen. We moeten al een heleboel papierbakken en wc's neerzetten die amper gebruikt worden. Het zou belachelijk zijn als we ook nog eens hier aan zouden moeten voldoen."