Referendum over groenplannen was voor velen onduidelijk: 1 op 3 panelleden snapte vraag niet

'Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?' Dat was de vraag van het referendum waar Amsterdammers afgelopen verkiezingen op konden stemmen. In totaal bracht 37,5 procent van de kiesgerechtigde Amsterdammers een stem uit bij het referendum. Maar of er nou echt werd begrepen waar het referendum over ging? Voor bijna een derde van het AT5-panel, waar ruim 2000 Amsterdammers een meededen, was het namelijk niet duidelijk.

In de aanloop naar het referendum kwam het al moeilijk tot stand: welke vraag zet je bovenaan het referendum? Volgens de officiële regels moeten Amsterdammers zich met een 'ja' of 'nee' uitspreken over of ze voor een plan van de raad of het college zijn. Maar als de initiatiefnemers het met zoveel dingen oneens zijn - te veel uitzonderingsgronden, de groennormen en de visie van de stad over het groen - dan wordt het lastig om dat in een beknopte vraag te omvatten.

Onduidelijkheid

Dat merkten ook de leden van het AT5-panel. Ondanks dat ruim 85 procent van de leden zich van tevoren had ingelezen, bleef het referendum voor velen onduidelijk: 30 procent vulde in dat niet helder was waar je nou precies over aan het stemmen was. En dat terwijl je ervan uit kan gaan dat deelnemers aan het AT5-panel een bovengemiddelde interesse hebben in (politieke) ontwikkelingen in de stad.

"Het was ambtenarentaal", "De vraagstelling was vaag" of "Er was geen touw aan vast te knopen", is een aantal meningen van de panelleden over de vraagstelling.

Ook voor Reinder Rustema was de vraag die bovenaan het referendum stond niet duidelijk. Het AT5-panellid en tevens initiator van petities.nl heeft daarom blanco gestemd: "De vraagstelling was moeilijk en ik heb geen tijd gehad om 25.000 woorden te lezen over de hoofdgroenstructuur."