Halsema: twijfelen aan onpartijdigheid door XR na zonnepanelencadeau 'schandalige suggestie'

Burgemeester Halsema heeft geen spijt van het in ontvangst nemen van 5500 zonnepanelen die aan de stad gedoneerd werden door ING en vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep. Extinction Rebellion zei eerder vandaag te twijfelen aan de onpartijdigheid van de burgemeester en bang te zijn dat keuzes van Halsema beïnvloed kunnen worden bij volgende acties van XR tegen ING. "Schandalige suggestie", aldus Halsema in AT5's Gesprek met de Burgemeester.

"Dat is een vrij schandalige suggestie", reageert Halsema fel. "Ik heb ze niet persoonlijk in ontvangst genomen, het is een cadeau aan de stad, een cadeau dat met name voetbalverenigingen en buurthuizen moet gaan helpen hun energierekening laag te houden. Want daar worden ze geplaatst."

Halsema nam de zonnepanelen, die zijn bedoeld om panden in de stad verder te verduurzamen, gisteren in ontvangst. De milieuactivisten vinden dat de onpartijdigheid van de burgemeester daarmee is aangetast. "De burgemeester kan op deze manier een volgende demonstratie (tegen ING, red.) niet meer onbevangen beoordelen", zo stond te lezen in een verklaring.

"De gedachte dat ik in de afweging die we in de driehoek maken mijn oor zou laten hangen naar bedrijven is volstrekte flauwekul", vervolgt ze. "Dat zou betekenen dat ik nooit meer zou kunnen optreden. Deze stad heeft relaties met het Rijksmuseum, met andere bedrijven, noem maar op. Ik maak onafhankelijke afwegingen, en als Extinction Rebellion dit soort zulke schandalige suggesties doet dan moeten ze dat eerst eens hardmaken."

Volgens Extinction Rebellion "lijkt het schenken van zonnepanelen door ING een beloning voor de overdreven politie-inzet en de onrechtmatige handelwijze van de Amsterdamse burgemeester". Halsema: "Dan moeten ze eerst maar eens laten zien waar het onrechtmatig was. Het enige wat er natuurlijk is gebeurd, is dat we de blokkades van de A10 hebben moeten ontruimen. Maar ze hebben altijd alternatieve demonstratielocaties aangeboden gekregen, ook vlakbij, dus we gaan buitengewoon zorgvuldig met Extinction Rebellion om, alleen zij hebben zich ook aan de wet te houden."

Maar loopt ze niet het gevaar mee te doen aan 'greenwashing' door zo'n cadeau in ontvangst te nemen? Halsema: "Dat zijn politieke discussies waar ik buiten blijf. Het is een cadeau aan de stad wat het college aanvaardt. Dat ik dat dan vervolgens in dank aanvaard op dat moment, dat hoort gewoon bij mijn collegeverantwoordelijkheden. Daarbij denk ik ook dat het belangrijk is dat bedrijven investeren in de stad."

