Tientallen gevaarlijke incidenten GVB: ''Veiligheid passagiers in het geding''

Van 2019 tot en met 2023 werden er bij het GVB in totaal 720 veiligheidsincidenten gemeld, schrijft de krant. In 2023 waren er alleen op de metro al 72 voorvallen. 23 daarvan werden door het GVB zelf omschreven als ''gevaarlijk met potentieel ernstig letsel of schade''. Het gaat onder meer om ontsporingen, rookontwikkeling en genegeerde stopseinen.

Het aantal veiligheidsincidenten ligt bij het GVB veel hoger dan bij de stadsvervoerbedrijven van Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) samen. Dat zou komen omdat het GVB ook personen op het spoor en vandalisme meerekent, zegt een woordvoerder in NRC. Maar ook als die incidenten worden afgetrokken van het totaal, blijven er bij het GVB fors meer meldingen staan. Dat is opvallend, vooral omdat HTM en RET bij elkaar opgeteld meer reizigers vervoeren dan het GVB.

De Ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam, Munish Ramlal, waarschuwt tegenover NRC dat de veiligheid van het personeel én de passagiers in het geding zou zijn. Het GVB ontkent dat, en zegt te handelen volgens de veiligheidsnormen.

Onderzoek

In januari bleek uit onderzoek van AT5 dat het GVB tientallen werknemers na gewelds- en veiligheidsincidenten niet heeft gesteund. In een aantal gevallen werden bestuurders en chauffeurs verantwoordelijk gehouden voor ongevallen die aan het materieel bleken te liggen. Het vervoerbedrijf probeerde de betreffende medewerkers te ontslaan, maar werd teruggefloten door de rechter.