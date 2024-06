Gekraakt pand aan Rokin weer leeg na vorderingen mobiele eenheid

De politie heeft een groep krakers die een pand hadden betrokken op het Rokin weggestuurd. Eerder op de avond werd duidelijk dat een pand onder Hotel Pagi was gekraakt. Hoe lang de krakers er hebben gezeten is niet duidelijk.

Op het moment dat de mobiele eenheid arriveerde en vorderde om het pand te verlaten, gingen de krakers ervandoor.

De politie is nog aanwezig om te zorgen dat een overgebleven groep de omgeving verlaat, meldt een woordvoerder. Daarbij zou de me kort hebben ingegrepen, omdat een groep 'vervelend' deed en de politie 'werkruimte moest creëren'. Met onder andere politiepaarden is de groep krakers vanaf het Spui weggedreven tot aan het Muntplein.