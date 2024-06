Miniserie De Rechtbankmeneer #3: Vreeland

Maarten van der Tas komt al 45 jaar lang elke dag in de Amsterdamse rechtbank. Geboren in een juristerij familie zat hij op zijn 16e voor het eerst op de publieke tribune. Hij heeft duizenden zaken bijgewoond, het werd zijn leven. In deze aflevering gaan we terug naar zijn geboortedorp Vreeland. De plek waar hij veel oude kennissen heeft die hij regelmatig opzoekt. Maar het is ook de plek waar zijn leven voorgoed veranderde.