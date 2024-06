Brobbey mist openingsduel op EK vanwege hamstringblessure

Brobbey liet eerder weten tegenover De Telegraaf dat de blessure ontstond toen hij uitgleed op het trainingsveld. Na de blessure liet de KNVB een MRI-scan maken van de hamstring, om te kijken hoe erg de schade was bij de spits. Daaruit kwam naar voren dat het om een verstijving van de hamstring ging.

In het afgelopen seizoen had Brobbey al een keer eerder last van hamstringklachten en moest zich daardoor in maart al een keer afmelden voor Oranje. Volgens de spits is de blessure die hij nu heeft 'anders' dan destijds en blijft de medische staf het dag tot dag aankijken.

Polen te vroeg

De wedstrijd tegen Polen komt echter voor Brobbey te vroeg. De spits was niet bij de laatste training die Oranje afwerkte in Wolfsburg, voordat de selectie naar Hamburg afreist voor het duel. Verschillende media melden dat Brobbey waarschijnlijk wel meereist met het team. Of Brobbey op tijd fit is voor de kraker tegen Frankrijk is nog duidelijk. Dat duel wordt volgende week vrijdag gespeeld.

Vandaag komen op het EK mogelijk wel twee andere Ajacieden in actie. Kroatië, waar Josip Sutalo en Borna Sosa zijn geselecteerd, neemt het op tegen Spanje. De wedstrijd tussen de twee landen begint om 18.00 uur.