Antizionistische teksten op stoeptegels voor woningen aan Weteringschans

Voor een aantal woningen op de Weteringschans in het centrum is op straat antizionistische teksten gespoten. Op stoeptegels voor de portalen is de tekst 'No zionists allowed' te lezen.

De antizionistische graffiti is in ieder geval terug te vinden bij vier woningen in de straat. De tekst is ondertussen wel wat vervaagd.

'Dat Amsterdam zo diep kan zinken'

Volgens Ronny Naftaniel, voormalig voorzitter van het Centraal Joods Overleg en oud-directeur van het CIDI, woonden bij twee van de woningen vroeger Joodse families. De families zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en vermoord.

"De familie Kleinkramer was 'not allowed'", aldus Naftaniel op social media. "Vier van de vijf familieleden werden vermoord in Auschwitz en Sobibor. Dat Amsterdam op 14 juni 2024 zo diep kan zinken, is om te huilen!"

Het is niet duidelijk of de huizen specifiek het doelwit waren vanwege hun geschiedenis. Het is ook nog niet bekend wie de graffiti heeft aangebracht.