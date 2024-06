Energiecoöperaties op buurtniveau populair: "Geen klotetarieven van Vattenfall"

Het stroomnetwerk is vol en overbelast, windmolens stuiten op veel verzet en het warmtenet van Vattenfall is te duur. Duurzame energiebronnen die op grote schaal worden ingezet lopen tegen problemen aan. Bewoners nemen daarom het heft in eigen handen, blijkt uit een groeiende interesse in energiecoöperaties op buurtniveau. "We willen ons niet laten bepalen door de gemeente of de corporatie, laat staan Vattenfall."

"Ik noem dat vaak ook de drie O's", aldus Smeulders. "Ze zijn heel erg optimistisch over dit geval, een beetje overmoed zou je zelfs kunnen zeggen. Aan de andere kant is er natuurlijk ook veel onwetendheid over hoe iets precies moet. Iedereen is zoekende."

Smeulders heeft het over de stadswarmte van Vattenfall. Huurders met stadswarmte, ook sociale huurders, moesten plots honderden euro's meer betalen , ondanks een belofte dat ze niet duurder uit zouden zijn dan met gas. Vattenfall drukte de hoge prijs door tegen de zin van de corporaties en de gemeente in, en dus ligt de uitrol en de samenwerking tussen de partijen vooralsnog stil.

Het zijn precies die hoge tarieven waardoor veel bewoners geen vertrouwen meer hebben in het aardgasvrij maken van hun huis. Een lastig obstakel voor de gemeente Amsterdam, die al in 2040 aardgasvrij wil zijn. Voor een succesvolle energietransitie zijn er twee dingen nodig verklaart hoogleraar Energietechnologie David Smeulders (TU Eindhoven): "Geld en draagvlak. Draagvlak is eigenlijk nog belangrijker, want als de mensen niet willen dan krijg je het echt niet voor elkaar. Dat is natuurlijk het grootste risico van wat er nu gebeurt. Mensen zien nu dat ze als proefkonijnen zijn gebruikt en dan moeten ze ook nog de schade betalen als het misgaat."

Inmiddels zijn al 1250 huurders, kopers en ondernemers aangesloten bij de energiecoöperatie. Als alles volgens plan loopt, begint de bouw van het energiesysteem in het voorjaar van 2025. Het vastrecht is 400 euro per jaar. Bij Vattenfall is het op dit moment bijna 800 euro, het dubbele dus.

Zwietering is al vijf jaar voorzitter van energiecoöperatie KetelhuisWG. Een kleine groep bewoners vroeg zich jaren geleden al af hoe ze aardgasvrij konden worden op een betaalbare manier. "We hadden vanaf het begin af aan drie sterke uitgangspunten: het moet betaalbaar worden, het moet van ons zijn, en het moet honderd procent duurzaam zijn", vertelt Zwietering vanuit het net geopende 'Toekomsthuis' op het WG-terrein.

Met enige verbazing keek Ted Zwietering, bewoner van het Wilhelmina Gasthuis Terrein in Oud-West, begin dit jaar naar het nieuws over de hoge prijs van stadswarmte van energieleverancier Vattenfall. De grote stijging van de tarieven had volgens hem voorkomen kunnen worden.

"Er is aarzeling om toe te geven dat er een fout is gemaakt"

"Ik zou het niet afspreken hoor", zegt Zwietering over de deal die de gemeente met Vattenfall maakte voor stadswarmte. "Stel je voor dat als ik de bakker op de hoek vraag wat een brood kost, hij reageert met 'het is betaalbaar'. Een prijsbordje met 'betaalbaar' erop."

Want dat er een fout is gemaakt, staat volgens Smeulders vast. De prijzen gaan nu – ook op last van het ACM – waarschijnlijk omlaag, maar dat heeft ook gevolgen voor de businesscase van de grote bedrijven die zich daardoor kunnen terugtrekken, zoals met Vattenfall gebeurde. "Het is een combinatie van zowel marktpartijen als het gemeentebestuur als de inwoners die er op een gegeven moment niet meer uitkomen", concludeert Smeulders.

De derde O, is onwil. Volgens Smeulders omdat er 'aarzeling' is om te leren van gemaakte fouten en om toe te geven dat er een fout is gemaakt. "En om dan naar alternatieven te zoeken. Dat moeten we ook nog leren om te doen en ik denk dat daar nog veel te winnen is."

Even een technische uitleg. De stadswarmte van Vattenfall gebruikt restwarmte van bijvoorbeeld de afvalverwerkingsfabriek. Dat kost veel energie. Wat ze op het WG-terrein willen gebruiken is aquathermie. De buurt haalt water op uit het Jacob van Lennepkanaal. Dat wordt via ondergrondse buizen gepompt naar een warmte-koudeopslag meer dan honderd meter diep onder het WG-terrein. Zo kan in de zomer het warme water opgeslagen worden in een bodemenergiesysteem, om dat in de winter via een warmtepomp te gebruiken om gebouwen te verwarmen. Het koude restwater wordt ook opgeslagen, om verkoeling te bieden in de zomer.

Bij Energiecoöperatie KetelhuisWG staat transparantie hoog in het vaandel. En dat moet ook wel, om bewoners te kunnen overtuigen dat het energiesysteem werkt, duurzaam is en betaalbaar zal zijn. "De stadsverwarming 1.0 - de oude meuk die Vattenfall probeert te verkopen – dat vinden we geen duurzame stadswarmte."

Het is een techniek waar ook hoogleraar Smeulders positief over is. "Ik denk dat daar hele grote mogelijkheden zitten. Amsterdam heeft ongeveer 200 kilometer grachtmuren. Dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd, want je moet al die kademuren uitrusten met warmtewisselaars."

De kademuren zijn oud en verzwakt en op veel plekken al toe aan onderhoud. Volgens Smeulders is dat juist een kans. "Het zou mooi zijn om die onderhoud die toch al op de planning staat te combineren met de installatie van zo'n nieuw systeem. Maar dat zal doorgerekend moeten worden en daar moeten adviseurs naar kijken. Het is makkelijk voor mij om te zeggen, maar ik denk dat het een goede oplossing zou zijn."

Een woordvoerder van vervangend wethouder Dirk de Jager laat weten aquathermie te zien als een goede manier om huizen te verwarmen, maar dat er ook andere alternatieven zijn voor gas die goed werken voor andere wijken. "Belangrijkste is dat we per buurt en samen met de bewoners kijken wat de beste optie is en of er behoefte is om dit via een lokale energiecoöperatie te ontwikkelen.”

Voorbeeldproject

Alle infrastructuur voor aquathermie stadsbreed gereed hebben, kan wel tot 2050 duren. Op buurtniveau kan dat dus veel sneller van de grond komen. Het WG-terrein is nu aangewezen als voorbeeldproject, ze moeten andere geïnteresseerde wijken in de stad dus begeleiden en daar is veel interesse voor.

"We zijn nu met heel veel – vier, vijf, zes – projecten bezig, die we alle lessen die we hebben geleerd overdragen. We zeggen dat ze het vooral op hun eigen manier moeten doen, maar dit is wat we allemaal hebben meegemaakt en hebben moeten oplossen.