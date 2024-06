Vrouw mishandeld met vuurwapen in Venserpolder, verdachte nog zoek

De politie is op zoek naar een 35-jarige man die eerder op de avond op de Agatha Christiesingel een vrouw met een vuurwapen zou hebben geslagen.

Het incident gebeurde iets voor 19.00 uur, toen de twee ruziënd over straat liepen. Volgens de politie sloeg de man met een vuurwapen op het hoofd van de vrouw, die daarbij lichtgewond raakte.

De politie werd niet veel later door omstanders gealarmeerd. Toen de eerste agenten ter plaatse kwamen, was de verdachte al vertrokken. Ook een ambulance werd opgeroepen. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.

Burgernet-melding

De politie is nu naar de man op zoek. In een melding op Burgernet is te lezen dat de man een donkerblauwe Armani-jas draagt en daaronder een grijs trainingspak aanheeft. Wie de man denkt tegen te komen, moet hem niet zelf benaderen, maar alleen 112 bellen, zo waarschuwt de politie.