De Spot: kunstenaar OTION laat je sterven om als nieuw te herrijzen

Vanuit de kleine studio in de Lizzy Ansinghstraat in de Pijp klinkt de kalmerende soulstem van OTION. "The place or the placeholder, the object or the beholder, the builder or the bulldozer...'. Het zijn de indringende teksten van het nummer uit zijn nieuwste voorstelling Unborn, die gaat over veranderingsprocessen die aan kunnen voelen als sterven. Zelf heeft OTION ook zo'n ervaring achter de rug. 'Ik heb van kleins af aan het idee geïnternaliseerd dat ik er niet mocht zijn.'

OTION is de artiestennaam van de 36-jarige Amsterdammer Guillermo Blinker. Op vroege leeftijd al was hij druk met dansen, zijn basis als het gaat om alle kunstvormen. 'Vroeger was ik altijd het dansende kind. Inspirators als Michael Jackson en The Nicholas Brothers zette hem op het juiste spoor.

'Ik had echt een dansvirus. Het ging maar niet over. Op gegeven moment zag ik ook kinderen dansen in programma's op tv, dat wilde ik ook.' Na zijn moeder eindeloos te hebben lastig gevallen over de dansende kinderen, kwam ze erachter dat de meesten afkomstig waren van de dansacademie Lucia Marthas Instituut. 'Ik was elf en then it got serious.'

Zijn artiestennaam is niet altijd OTION geweest. Eerst hanteerde hij de naam Gimotion, als verwijzing naar zijn roepnaam. Toen hij ooit een keer de laatste vijf letters alleen zag staan las hij fonetisch het Engelse woord 'ocean', oftewel oceaan.

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door water. Ik ben me gaan verdiepen in het concept en toen heb ik het aangetrokken. Ik ben water. Het zit ook in iedereen, dus ik heb het gevoel dat als ik tot de mensen praat ik het vanuit het element doe."