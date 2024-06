KLM-toestel onderweg naar Schiphol keert terug vanwege mankement cockpitraam

Een KLM-toestel dat gisteren onderweg was van Japan naar Schiphol heeft kort na vertrek rechtsomkeert gemaakt vanwege een probleem met een raam van de cockpit.

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM tegenover NH. Het probleem met vlucht KL862 werd een klein uur na vertrek (11.20 uur lokale tijd) vanuit Tokio ontdekt. Daarop besloot de gezagvoerder terug te keren naar vliegveld Narita. Op Flightradar is de koerswijziging van de vlucht goed te zien.

Een Japans nieuwsplatform heeft een foto in handen waarop te zien is dat een van de cockpitramen volledig is gevuld met talloze kleine barstjes (zie post hieronder).

Een woordvoerder van KLM wil het defect niet verder toelichten. "Maar het had in ieder geval niets te maken met de weersomstandigheden."