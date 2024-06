West nl Waarom ligt die boot op dat dak in de Van Hallstraat? "Misschien bang voor stijgend water"

Aan bootjes geen gebrek in de stad, maar meestal liggen ze dan wel in het water. Op een dak tref je ze minder vaak aan. Tenzij je door de Van Hallstraat in West loopt, want daar ligt er één op vijf hoog. Waarom die daar is neergezet? Niemand die het weet, al denken sommigen wel een idee te hebben: "Misschien zijn ze bang voor het stijgende water."

Wie op de hoek bij de Van Hallstraat en de Keucheniusstraat omhoog kijkt, kan 'm zien. De boot ligt er al zeker anderhalf jaar, blijkt uit een korte analyse van Google Street View, maar de meeste voorbijgangers die we op straat aanspreken, hebben 'm nog nooit gezien. Eén buurtbewoner uitgezonderd: "Ik zit heel vaak aan de overkant, dan kijk ik naar boven en zie ik die boot zitten." Hoe en waarom Hoe de boot daar op het dak terecht is gekomen? Dat moet wel met een takelwagen gebeurd zijn, denkt de vrouw. "Dat kán niet anders. Hij had niet via de trap naar boven gekund." Iemand anders grapt: "Het heeft de afgelopen tijd hard geregend. Dan kan zoiets gebeuren."

AT5

En waarom die boot daar ligt? De buurtbewoonster die het gevaarte al een tijdje in de smiezen had, denkt dat het om een kunstproject gaat. Een man die langs komt fietsen, vermoedt dat het een kwestie van ruimte is: "Je zal het ergens moeten opslaan. Als je drie hoog achter woont, past 'ie niet echt op je balkonnetje." Het zou ook met het stijgende waterpeil te maken kunnen hebben, denkt de man die eerder de vele regenval als mogelijke oorzaak noemde. "Misschien zijn ze daar bang voor", grijnst hij. "We moeten wennen aan een nieuw normaal waarbij het op termijn niet gek zal zijn om dolfijnen door de gracht te zien zwemmen en het water zelfs tot drie hoog aan je lippen staat." Mag het? Waarom de boot op het dak ligt, blijft een mysterie: de eigenaar wil aan AT5 alleen bevestigen dat het inderdaad zijn boot is. Ook is het onduidelijk of zoiets überhaupt mag. Een woordvoerder van stadsdeel West laat weten dat een toezichthouder nog moet beoordelen of 'het gebruik van een dak als opslaglocatie' binnen het omgevingsplan valt.