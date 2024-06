Deel A9 tot na de ochtendspits dicht vanwege uitgestelde werkzaamheden Schipholbrug

De #A9 naar Amstelveen is vrij tussen knp. Badhoevedorp en knp. Holendrecht. De weg richting Schiphol blijft tot na de ochtendspits dicht. De vertraging op de #A2 vanuit Utrecht is opgelopen naar 70 minuten over 15 km file. Stel je reis, indien mogelijk, tot na de spits uit. pic.twitter.com/M2oHHqUi1P