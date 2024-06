Je eigen huis bouwen: Tessel en Annette deden het in Haarlem

Achteraf vinden ze het een ‘godswonder’ dat het wooncomplex met zes appartementen en drie herenhuizen aan de Odensestraat in Schalkwijk er staat. Met dertien meningen, ontwerpen die heen en weer werden gestuurd naar de welzijnscommissie, uitgekozen bakstenen die niet konden worden geleverd, wel of geen bodemonderzoek, perikelen rond het stikstofbeleid en dan hebben ze het nog niet eens over de kosten gehad. “Iedereen heeft wel een moment gehad waarop ze dachten: nu stap ik eruit.”

"We wilden geen dubbele lasten, dus trokken we in een stacaravan"

Het was 2018. Tessel Scholte, woonde met man en twee kleine kinderen in de Haarlemse binnenstad. In een klein huis zonder tuin. Toen ze al surfend op Facebook op een oproep stuitte om deel te nemen aan zelfbouwproject Het Groene Hofje, stuurde ze een bericht. “We wilden graag groter wonen en meer groen. Dus gingen we naar de informatieavond en constateerden al snel dat het een fijne groep mensen was”, vertelt Tessel.

Camping De Liede

Dat was wat haar en man Wouter over de streep trok om zich in het zelfbouwproject te storten. Een avontuur dat ruim vier jaar duurde. Iets dat ze zich vooraf niet hadden gerealiseerd. Al snel verkochten Tessel en Wouter hun huis in de binnenstad. “We wilden geen dubbele lasten betalen, dus trokken we in een stacaravan op camping De Liede. Voor één zomer dachten we.”

Het werden drie zomers op de camping en in de winter pasten ze op huizen van vrienden om zo toch maar onderdak te hebben. “Tijdens de coronaperiode was het wel afzien. Dan moest Wouter in de caravan werken terwijl de kinderen ook thuis waren. Dan was het best buffelen”, lacht ze terugkijkend.

Tekst loopt door onder de foto.