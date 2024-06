Protest tegen bezoek 'racistische' Kamervoorzitter Bosma aan Keti Koti-herdenking

Een groep van ongeveer 150 personen en 35 organisaties heeft de Tweede Kamer-voorzitter Martin Bosma opgeroepen om niet naar de aanstaande Keto Koti-herdenking te komen. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden (NiNsee). De aanwezigheid van Bosma zou de herdenking 'onteren', stellen de ondertekenaars: "Vanwege zijn racistische uitlatingen over Afro- en Inheems-Caribische Nederlanders."

De brief is onder meer ondertekend door verschillende Keti Koti-organisaties, maar ook door kledingmerk Patta, actiegroep Kick Out Zwarte Piet en het Bijlmerparktheater. Samen noemen ze zich de 'Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking'.

Met Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli in het Oosterpark de afschaffing van de slavernij herdacht. Jaarlijks zijn daar meerdere hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig. Bijvoorbeeld koning Willem-Alexander die vorig jaar excuses aanbood voor de rol van de Staat in het slavernijverleden van Nederland. Premier Mark Rutte maakte die excuses in december 2022 ook al.

'Excuses terugdraaien'

Ook de voorzitter van de Tweede Kamer legt traditioneel een krans bij de herdenking. Sinds de afgelopen verkiezingen is dat PVV-politicus Martin Bosma. Er is veel kritiek op zijn komst, onder meer omdat Bosma als Kamerlid heeft geopperd om de excuses van de Nederlandse Staat terug te draaien. Ook noemde hij het Slavernijmuseum, dat rond 2030 in Amsterdam moet komen, 'een leugenpaleis' en diende hij in 2011 een motie in om het Tropenmuseum om te dopen tot het Koloniaal Museum.

"De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien", stelt de coalitie. "Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting."

'Belediging'

"De reputatie van racisme door deze Kamervoorzitter maakt dat zijn aanwezigheid door de Afro- en Inheems-Caribische gemeenschap als een intense belediging wordt ervaren", is in de brief te lezen. "Stuur een vervanger, stuur iemand die het meent."