In Osdorp neergestoken vrouw (46) overleden in ziekenhuis

Een 46-jarige vrouw die vrijdag werd neergestoken in Osdorp is overleden. Dat laat de politie weten aan AT5. Rond dezelfde tijd werd er even verderop nog iemand neergestoken, hij ligt nog in het ziekenhuis.

De steekpartijen vonden in de nacht van donderdag 13 juni op vrijdag 14 juni rond 1.30 uur plaats. Het vrouwelijke slachtoffer werd door agenten aangetroffen in een bakkerij aan de Nieuwe Laan en het mannelijke slachtoffer op de Ookmeerweg. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht, de vrouw is daar overleden.

De politie hield na het incident twee mannen aan. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat een van de twee, een Amsterdammer van 38 jaar oud, nog steeds vastzit. Hij wordt verdacht van 'betrokkenheid bij beide steekincidenten'. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij nog veertien dagen langer vast blijft zitten.

De tweede opgepakte man is zaterdag vrijgelaten. "Hij is in vrijheid gesteld omdat het erop lijkt dat hij niet als verdachte bij deze steekincidenten betrokken is geweest", laat de woordvoerder van het OM weten.

Afgelopen vrijdag liet de politie weten dat er na de steekpartij verschillende meldingen binnenkwamen: