Jellinek ziet toename ernstig verslaafden: "Misschien moeten we wat meer naar elkaar omkijken"

Kliniek Jellinek ziet verslaafden steeds sneller en vaker afglijden. Zwaarverslaafden moeten vaker dan vroeger wachten voordat ze op de afdeling High Care Detox terechtkunnen om te ontgiften. "En waar we vroeger bijna geen gebruik maakten van het ziekenhuis moeten we nu echt wel drie keer per week iemand naar het ziekenhuis sturen omdat het lichaam op is door het gebruik", zegt Kim ten Katen, psychiater en directeur Behandelzaken.

Ook psychotische klachten, depressies of bijvoorbeeld het gebrek aan woonruimte kunnen redenen zijn om niet om hulp te vragen. Hansen: "We gaan er zelf op uit om hulp aan te bieden. We komen in de hutjes onder de bruggen, bij mensen verstopt in het talud langs de snelweg, bij de mensen in de parken en havengebieden, maar ook in de grachtenpanden. Dat moet absoluut niet vergeten worden. Ook in Oud-Zuid komen we regelmatig. Daar zit ook een hele hoop verborgen leed. Dat maakt verslaving echt een ziekte. Het kan iedereen op enige fase in zijn of haar leven overkomen. Het is geen keuze om verslaafd te willen zijn."

Verslavingsarts Hjalmar Hansen is samen met ambulant behandelaar Nathalie op weg naar een cliënt. Hansen werkt al ruim zestien jaar bij Jellinek voor onder meer het Outreachend Team en houdt zich bezig met crisisinterventies en bemoeizorg. "We proberen zorg aan te bieden aan mensen die zelf niet meer om zorg vragen. Het kan zijn dat ze al vaak geprobeerd hebben om te veranderen maar dat het niet is gelukt. En dat ze door die lading faalervaringen stoppen met die veranderwens."

Ook Hansen ziet dat verslaafden steeds verder afglijden en dat de werkdruk toeneemt. "Waar wij het werk enkele jaren geleden deden met drie artsen in ons team, doen wij het nu met zes artsen, een specialistisch verpleegkundige, een specialistisch verpleegkundige in opleiding én een arts in opleiding. En we hebben nog steeds voldoende werk dus we merken ook dat het daadwerkelijk drukker wordt en dat er steeds meer vraag is naar specifieke hulpverlening op het gebied van verslaving."

Niet alleen zijn er vaker wachtlijsten, ook lijken de verslaafden er slechter aan toe dan vroeger. "Waar we dat aan zien is dat wij bijvoorbeeld op onze High Care Detox - waar onze zwaarste patiënten worden opgenomen om te ontgiften - vroeger bijna geen gebruik maakten van het ziekenhuis. Nu sturen we echt wel drie keer per week iemand naar het ziekenhuis omdat het lichaam helemaal op is door het gebruik."

Het is niet meteen duidelijk waarom het aantal ernstig verslaafden in de stad toeneemt. "We weten het niet precies, maar we zien dat het heel geleidelijk gaat," zegt Ten Katen.

"Ik denk dat er wat dat betreft iets is veranderd in de maatschappij. We komen natuurlijk uit een zorgstaat waarin we voor elkaar zorgen en je merkt nu toch wel dat iedereen individualistischer is. Dat het misschien wel makkelijker is om achter je voordeur te verblijven zonder dat iemand zich afvraagt wat er met je aan de hand is. Misschien hebben wij daar als individu ook wel een taak in. Om wat meer naar elkaar om te kijken."

Basecoke

Van alle middelen veroorzaakt alcohol nog steeds de meeste problemen, maar volgens Ten Katen zien hulpverleners dat er op straat ook steeds meer basecoke (of crack) wordt gebruikt. "Wat ik van collega's hoor is dat het lijkt alsof de basecoke zuiverder is en verslavender is geworden. Dus dat mensen heel erg de neiging voelen om het te gebruiken, maar ook lastiger te bereiken zijn omdat ze zo onder de invloed zijn. En door het gebruik het realiteitsbesef een beetje verliezen."