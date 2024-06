Damsko aflevering 41: Letters & bloempjes

In de rubriek De Spot deze week Martijn Krabman. Hij beoefent een ambacht dat in Nederland zo goed als uitgestorven is, hij is namelijk letterschilder. Omdat hij een van de weinigen is, drukt hij zo langzamerhand zijn stempel op het straatbeeld. Veel van de handgeschilderde letters, namen en nummers op gebouwen komen van zijn hand.

AT5

In de laatste aflevering van de miniserie De Rechtbankmeneer maakt zelfbenoemd rechtbankwatcher Maarten van der Plas een uitstapje. Hij bezoekt zijn favoriete strafpleiter Peter Plasman voor een praatje. Ook reflecteert hij op zijn bezigheden in de rechtbank en hoe lang hij daar nog mee door zal gaan nu hij 65 is.

AT5

In de rubriek De Kaart vertelt de Oekraïense over haar woonplaats in haar thuisland dat er gelukkig nog redelijk bijstaat tijdens de oorlog met Rusland. Haar ouders wonen er nog, en ze haalt samen met ons haar favoriete herinneringen op uit haar jeugd. Voor een Klein Onderhoud rijden we vanaf de bouwmarkt mee met Ammar die letterlijk de bloemen buiten zet. Hij is zijn balkon aan het opfleuren. Ook geeft hij een inkijkje in de boilerroom die hij heeft op z'n balkon. Hij geeft er heuse housefeesten als dj. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.