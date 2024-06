Gemeente hoopt dat Amsterdammers grofvuil met bakfiets naar recyclepunt brengen

"Grof afval op straat vervuilt, trekt ander afval aan en leidt tot een groter aanbod ongesorteerd grof afval", schrijft Van Buren vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Ze wijst erop dat inwoners van andere gemeenten ook gewend zijn om hun grofvuil zelf weg te brengen.

"We maken daarom de recyclepunten aantrekkelijker, verruimen de openingstijden en maken het mogelijk om een elektrische bakfiets te lenen voor het vervoer van grof afval", schrijft Van Buren. Ze noemt grofvuil dat verkeerd wordt aangeboden een 'zichtbare doorn in het oog'.

Er zal, net als eerder aangekondigd, grof afval op afspraak op termijn in de hele stad ingevoerd worden. Nu hoeft er alleen in de Watergraafsmeer in Oost en het Centrum een afspraak worden gemaakt. De Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam is gestart met een onderzoek naar grof afval en kijkt met name naar de ervaringen in het Centrum en de Watergraafsmeer.

Proef met doneerringen stopt

Om te voorkomen dat prullenbakken worden opengebroken om statiegeldflesjes te vinden, werden er door de gemeente doonneerringen geplaatst bij die prullenbakken. Daar konden de statiegeldlesjes in gezet worden. Het ging nog om een proef, die volgens de gemeente niet succesvol verliep.

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek namelijk dat de ringen er niet voor zorgen dat de afvalbakken minder vaak worden opengebroken. "Daarnaast is met name in de toeristische gebieden sprake van een verloederd aanzicht omdat er veel troep in de doneerrekken wordt gedaan." De proef stopt daarom.

Onderzoek

Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente blijkt dat Amsterdammers in 2023 de overlast van vervuiling met een gemiddeld rapportcijfer van 5,7 beoordeeldenen. Dat is iets beter dan in 2022, toen ging het nog om een 5,4.