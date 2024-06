Weespers zitten met Diemense windmolens in de maag: "Het is veel te dicht bij de inwoners"

Over het geluid van een langsrazende trein op het naastgelegen spoor hoor je de Weespers niet klagen, maar over de windmolens van Diemen klinkt een heel ander geluid. "Het is veel te dicht bij de inwoners van de Weespersluis (waar de komende jaren 3500 woningen uit de grond worden gestampt, red.) en veel te dicht in de leefomgeving van Weespers en Driemonders", aldus Petri. De bestuurcommissie wil daarom dat de twee noordelijkste van de vier windmolens van tafel worden geveegd.

"Ik zal er veel hinder van ondervinden als de windmolens worden geplaatst", aldus een Weesper die toegeeft het liever niet in zijn 'backyard' te hebben. Ook een andere man die een rondje loopt begrijpt de zorgen van het stadsgebied. "Als je er woont heb je last van slagschaduw en het geluid en hier is het ook horizonvervuiling."

'We houden ons aan de regels'

Volgens de gemeente Diemen doen zij juist al extra hun best om geen overlast te veroorzaken. "De gemeenteraad heeft besloten dat de afstand die vanuit het Rijk wordt voorgeschreven niet genoeg is en dat het minstens 400 meter moet zijn. Daar houden we ons aan", aldus verantwoordelijk wethouder Matthijs van den Berg

Over de klachten van eventuele overlast van slagschaduw en geluid zegt de wethouder dat de gemeente Diemen dat heeft onderzocht. "Hinder van de windmolens is niet het geval. Daarom zeggen wij dat dit goede plekken zijn."

Op 27 juni debatteert de Diemense gemeenteraad over welke vier plekken worden aangewezen als projectgebied.