PVV'er Martin Bosma bij herdenking slavernij: wegblijven of juist wèl komen?

"Hij moet juist komen. Om dat te herhalen", zegt een man op het Anton de Komplein in Zuidoost. Een ander: "Misschien wel komen, want dan kan hij spreken met de mensen en krijgt hij zelf ook misschien wat meer duidelijkheid over hoe het werkelijk zit en hoort."

Anderen vinden net als het Ninsee wel dat hij weg moet blijven. "Hij meent het toch niet, dus waarom zou je dan komen?" Nog een ander vindt de aanwezigheid van Bosma ook ongepast. "Hetgeen dat er gebeurd is, 400 of 500 jaar geleden. Dat die man dat niet begrijpt. En dan denk ik, die man is naar school gegaan. Dat is geen domme jongen. Waarom hebben ze dat er niet in gepompt?"

Ook Frank Wijdenbosch, die een voorstelling speelt in het kader van de Keti Kotimaand, is tegen de komst van Bosma. "Als je kijkt wat hij allemaal gezegd en geschreven heeft... if you got balls, dan ga je niet."