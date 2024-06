Halsema in gesprek met pro-Palestina-activisten die Science Park bezetten

De Mobiele Eenheid is nog steeds niet gearriveerd. Een paar agenten houden de situatie vanaf een afstandje wel in de gaten.

De UvA zegt ondertussen dat het doen van aangifte door 'de grimmigheid van de situatie die door een deel van de demonstranten is gecreëerd' onvermijdelijk werd. "Het demonstratierecht vinden wij heel belangrijk maar we moeten ook de veiligheid van alle studenten en medewerkers garanderen. We vragen demonstranten dringend om ons terrein vrijwillig te verlaten om verdere escalatie te voorkomen. We hopen dat daaraan gehoor wordt gegeven zodat politieoptreden niet nodig zal zijn."