Slachtoffer steekpartij Jordaan overleden

Op de Lindengracht in de Jordaan is vanavond een man doodgestoken. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Het incident vond rond 19.15 uur plaats. Even voor 22.00 uur liet de politie weten dat het slachtoffer niet veel later is overleden.

Even verderop is in een woning een verdachte opgepakt. Het gaat om een woning in de Goudsbloemstraat, om die woning staan nog agenten en een deel van de straat is met lint afgezet. De verdachte is 32 jaar oud en werd op aanwijzing van getuigen aangehouden.