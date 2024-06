Gemeente vraagt bij Tweede Kamer om maatregelen tegen opgevoerde fatbikes

De gemeente vraagt samen met zo'n vijftig andere gemeentes, de Fietsersbond en een aantal artsenorganisaties de Tweede Kamer om maatregelen te nemen tegen opgevoerde fatbikes. Ze vragen onder andere om een verbod op de verkoop van de opgevoerde fietsen en om te onderzoeken of het mogelijk is om een minimumleeftijd in te voeren.

"Kinderen kunnen de gevaren van met 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet inschatten"

Daarom pleiten zij voor een algemeen verbod op de verkoop van de opgevoerde fiets, maar ook voor een minimumleeftijd voor gebruikers. "Omdat jonge kinderen de gevaren van met 40 tot 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet kunnen inschatten." Een ander punt waarom de partijen een leeftijdsgrens willen, is vanwege de financiële gevolgen voor ouders. Berijders van een opgevoerde fiets zijn namelijk niet verzekerd bij een ongeluk.

Leeftijdsgrens lastig

De partijen zouden het liefst willen zien dat je minimaal 16 jaar moet zijn om op een fatbike te fietsen, maar eerder na onderzoek naar zo'n grens bleek dat het juridisch niet kan. Omdat ook het gebruik van normale e-bikes daarmee verboden zou worden voor jonge kinderen, wat dan weer scholieren van buiten de randstad zou beperken. Daarom vraagt de gemeente om in ieder geval een leeftijdsgrens van 12 jaar.

Ondanks dat zo'n leeftijdsgrens lastig is, hoopt verkeerswethouder Melanie van der Horst wel op 'stevige maatregelen'. "Anders is het dweilen met de kraan open." De wethouder maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de stad. "Er komen elke dag weer nieuwe opgevoerde fatbikes de weg op en dat is levensgevaarlijk. Ik maak me grote zorgen om de vaak jonge kinderen die veel te hard door de stad rijden en die steeds vaker bij ernstige ongelukken betrokken zijn. Dit moet snel worden aangepakt, elke dag dat we wachten is er een teveel.