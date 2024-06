Koning opent H'ART Museum: "Deze lach gaat niet meer van mijn gezicht"

Een week na de aanval van Rusland op Oekraïne verbrak het museum de banden met Rusland. "Een breuk is altijd gevoelig en dat doet altijd pijn. Maar het brengt ook heel veel moois en dat moois gaan we vanaf vandaag laten zien", vertelt de stralende directeur Annabelle Birnie vlak voor de officiële opening.

Nadat het museum in 2022 de banden met de Russische Hermitage verbrak, is het nieuwe samenwerkingen aangegaan met internationaal bekende musea als het Centre Pompidou in Parijs, het British Museum in Londen en het Smithsonian American Art Museum in Washington D.C. De eerste tentoonstelling in het vernieuwde museum is gewijd Kandinsky, die wordt gezien als een van de pioniers van de abstracte kunst.