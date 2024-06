Hoe bevallen de UvA campussen?: "Je kan hier fijn een grote nerd zijn"

Een andere student die woont op de campus heeft vanzelfsprekend geen last van de afstand van het Science Park. Maar de ligging vindt ze soms lastig. "Ik heb het naar mijn zin hier. Maar het is wel vrij afgelegen. In de avond vind ik het niet zo prettig om in mijn eentje hier te lopen. Dus dat is wel minder."

Studenten vertellen zelf ook over wat ze van de campus vinden. "Het is wel een beetje ver van de stad. Dus dat Amsterdamse gevoel heb je wat minder. Al hebben ze wel een eigen community er hier van gemaakt."

Het Amsterdam Science Park is in Oost te vinden, in de wijk Watergraafsmeer. Op de campus is de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) gevestigd. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksinstituten, een University College, ruim 120 bedrijven en een aantal woningen te vinden. Ook is er een sportcentrum. (bron: gebiedsontwikkeling.nu ) Aan de faculteit studeren ruim 6.500 studenten en zijn zo’n 1.700 medewerkers werkzaam. (bron: UvA )

Terug in de tijd

In 1996 werd het Science Park door de gemeente aangewezen als grootstedelijk project. Er moest nog wel wat gebeuren aan de bereikbaarheid van het kennispark. Eind 2009 is het NS-station Science Park in gebruik genomen en er is een ontsluitingsweg toegevoegd. Ook is er een fietsverbinding naar IJburg gekomen. Uiteindelijk is de campus officieel geopend in 2010. (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Studenten zijn gemengd over de sfeer op het campusterrein. "Ik vind het een prima campus. Ik ben hier vooral gewoon om te studeren. Ik vind wel andere campussen gezelliger qua mensen."

Een andere student is juist enthousiast over de campus. "Ik voel me hier echt heel erg thuis, omdat het hier helemaal niet erg is als je een hele grote nerd bent", vertelt ze lachend.