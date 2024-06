Gemiddelde wachttijd van 7 jaar op GZ-opleidingsplek houdt aan, ondanks tekorten

Ook dit jaar is er weer een enorme schaarste aan plekken op de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, kort gezegd een GZ-opleiding. Alleen na die studie mag een psycholoog patiënten diagnosticeren en zelfstandig behandelen. Na een afgeronde master moeten studenten gemiddeld 7 jaar wachten op een opleidingsplek. Dat terwijl er ook hier in de stad, gigantische wachttijden zijn voor patiënten en er duizenden studenten klaarstaan om te starten.

De schaarste aan plekken is ook goed te merken bij het OLVG in Oost. Daar staat jaarlijks één vacature open voor aspirant GZ-psychologen. “Wij kregen vorig jaar wel 100 reacties op een vacature voor één opleidingsplek in het ziekenhuis. Dit jaar waren het er 50", vertelt praktijkopleider Jurgen Knobel.

Volgens opleidingsdocenten kleven er risico's aan het lange wachten. "Helaas zien we dat een deel van de masterpsychologen jarenlang aan het werk is zonder dat hen een stuk opleiding geboden is" vertelt Knobel. Daarnaast ligt er meer druk en verantwoordelijkheid bij een relatief kleine groep GZ-psychologen. "Andere collega's moeten harder werken en we moeten keuzes maken in wat we wel en niet doen", aldus Knobel.

Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vooropgesteld: de wachtlijsten in de GGZ zijn erg moeilijk en pijnlijk voor mensen die wachten op deze zorg. Er zijn momenteel 97.000 wachtplekken en daarvan wacht meer dan de helft van de mensen te lang op zorg. Dat zijn ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken, terwijl we tegelijkertijd hard werken om oplossingen te vinden.

Het laatste advies is het Capaciteitsplan 2024-2027. In het advies van het Capaciteitsorgaan zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het kabinet heeft bewust het scenario gevolgd dat een antwoord is op de demografische ontwikkelingen, de verwachte groei van de vraag en de toename van de complexiteit. Het aantal opleidingsplekken is met 16% verhoogd, van 832 naar 965 instroomplekken per jaar. De afgelopen periode is daarnaast flink geïnvesteerd in de opleiding van GZ-psychologen en het aantal werkzame GZ-psychologen is daarmee in de afgelopen 4 jaar met ruim 18% toegenomen.

Op dit moment zijn er ongeveer 32 instellingen die als vestigingsplek Amsterdam opgeven en GZ-psychologen opleiden. De opleiding duurt 2 jaar. In 2024 hebben zij gezamenlijk 77 opleidingsplekken toebedeeld gekregen. Uitgaande van een opleidingsduur van twee jaar zijn er nu dus ongeveer 150 mensen GZ-psychologen in opleiding in de regio Amsterdam, die bekostigd worden middels de beschikbaarheidsbijdrage. Dit aantal kan tegelijkertijd hoger zijn omdat sommige werkgevers bereid zijn om de kosten voor de opleiding zelf te vergoeden en dus niet via de beschikbaarheidsbijdrage.