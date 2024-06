Waag op de Nieuwmarkt halfjaar in de steigers vanwege renovatie

De Waag op de Nieuwmarkt staat tot zeker november in de steigers staan vanwege een renovatie. Het gebouw moet daarmee duurzamer worden.

De eerste werkzaamheden begonnen op 16 mei. Inmiddels is het gebouw omringd door steigers. Die gaan begin november pas weer weg, dan wordt het gebouw opgeleverd.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het onderhoud nodig is om ervoor te zorgen dat het pand duurzamer wordt weer een tijdje mee kan. Nieuw glas en tochtwering aangebracht, zijn er werkzaamheden aan de zoldervloer en wordt. Ook worden delen van het pand opnieuw beschilderd.

Stadspoort en handelscentrum

De Waag, één van de oudste gebouwen van de stad, werd in 1488 als stadspoort gebouwd en stond op dat moment dus op de grens van de stad. Nadat Amsterdam in de decennia die volgden flink was uitgebreid, werd die poort omgebouwd tot waag, een handelscentrum waar goederen die de stad inkwamen gewogen konden worden.

In de Waag werden ook anatomische lessen gehouden, waarbij de lichamen van overleden criminelen werden ontleed. 'De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp', het beroemde Rembrandt-schilderij uit 1632, vond ook in de Waag plaats.

Tegenwoordig zit er in de benedenverdieping van de Waag een restaurant.