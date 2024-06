Slachtoffer steekpartij Jordaan is 37-jarige Amsterdammer

Het slachtoffer dat gisterenavond in de Jordaan werd doodgestoken, is een 37-jarige Amsterdammer, dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De 32-jarige verdachte werd op aanwijzing van getuigen in een woning aan de Goudsbloemstraat aangehouden.

"Ik ben heel trots op mijn personeel", vertelt kroegbaas Menno Bertelkamp. Met hulp van een aantal vaste gasten probeerde het personeel het slachtoffer te helpen door de steekwond dicht te drukken. "Het was echt een kansloze zaak", vertelt Bertelkamp over de toestand van het slachtoffer.

De bezoekers en het personeel van café De kat in de Wijngaert beleefden gister een heftige avond. Een 37-jarige man werd bij een snackbar op de Lindengracht tegenover het café neergestoken en belandde met zware verwondingen in het café. Het personeel probeerde het slachtoffer te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Samenkomen en bloemen

Het café fungeert vandaag vooral als opvangplek voor buurtbewoners die gisteravond alles van dichtbij zagen gebeuren. "Iedereen hier in de buurt praat het een beetje van zich af, want het is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is", aldus Menno. "Ook kinderen hebben gister een plas bloed zien liggen", vertelt een andere Jordanees.

Een bewoner van de Jordaan legt een bloemetje bij de snackbar waar het dodelijke steekincident heeft plaatsgevonden. "Ik moet er bijna van huilen", vertelt ze nadat ze rozen neerlegt. "Ik kende hem niet, maar ik vind het gewoon heel erg".