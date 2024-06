Verdachte dodelijke steekpartij Jordaan veroorzaakte eerder overlast: "Hij sloeg met een fietsketting om zich heen"

“Het heeft denk ik een half uur geduurd. Ik was bang. Ik ben een Amsterdamse en niet gauw van de kaart maar dit was heel eng.” Ze belt de politie. “Ik was bang dat hij zichzelf of iemand anders iets aan ging doen. Toen is de politie geweest maar hij deed niet open en toen zijn ze bij mij geweest en heb ik mijn verhaal gedaan."

De 32-jarige verdachte, die er sinds begin mei woonde, joeg een buurvrouw kort geleden de stuipen op het lijf toen ze middenin de nacht een enorm lawaai hoorde. Uit privacy-overwegingen wil ze anoniem blijven. "In zijn tuintje dat grenst aan mijn balkon begon hij heel hard te schreeuwen, het leek alsof ‘ie ruzie had met iemand maar het bleek een soort psychose te zijn. Hij was heel boos en toen is hij met een fietsketting om zich heen gaan slaan tegen de reling in zijn tuintje, wat een enorm kabaal maakte middenin de nacht.”

In tegenstelling tot andere buren ervoer Babet geen ernstige overlast. Ze vond het wel een ‘vreemde man’. "Hij hield de gordijnen altijd dicht en had zijn naambordje verwijderd van de deur. Het was een beetje zonderling type.”

De woning van de verdachte is nu voor onderzoek verzegeld door de politie die de 32-jarige man daar gisteren arresteerde. "Ik deed de deur open", vertelt buurvrouw Babet. "Ik dacht dat het de pakketbezorger was, maar er stond opeens twintig man politie binnen."

Gisteren, op de dag van de steekpartij was het volgens de buurtbewoners opnieuw raak na een opmerking over hondenpoep. "M'n buurvrouw zei tegen hem: doe jij even lekker normaal. En tien minuten later kwam hij terug en stond ‘ie bijna met zijn fiets in de keuken. En toen riep ‘ie: ‘wat moet jij nou eigenlijk, weet je wel wie ik ben?!’ Ook een andere buurman zei tegen hem: ‘doe jij eens even rustig’ en zelfs de pakjesbezorger zei: ‘zo praat je niet tegen een dame.’”

Drie kwartier later krijgt ze een telefoontje. “Het was m’n buurvrouw die vertelde dat er iemand was neergestoken bij de snackbar.”