Georgiërs trots, ondanks verlies bij EK-debuut: "Georgië is niet heel goed, maar ja, Turkije ook niet"

Een historische avond voor Georgië. Maandag speelde het nationale elftal de allereerste EK-wedstrijd ooit tegen Turkije. Er werd dan ook al weken reikhalzend naar dit moment uitgekeken. AT5 keek de wedstrijd met de Amsterdamse Georgiër Levan Tskhadadze, zijn zoontje en zijn vrienden op het Haarlemmerplein. "Voetbal is wat Georgië verbindt. Dit is onze droom, ondanks generaties van onderdrukking en oorlog. Nu is hét moment."

Aan de voorbereidingen van Levan Tskhadadze kon het niet liggen, want met de Georgische drank chacha, het klassieke gerecht khinkali en een hele hoop vertrouwen is iedere Georgiër voorbereid op een goede avond.

Toch scoort de Turkse Mert Müldür in de 25e minuut een goal en staat Turkije met 1-0 voor. Maakt niets uit, vindt Levan. "Alles kan nog gebeuren en de avond is jong, we houden hoop." De spanning loopt hoog op als Turkije in de 28e minuut opnieuw lijkt te scoren, maar de goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Dan, slechts vier minuten later, scoort oud-Ajacied Georges Mikautadze en komen de Georgiërs op gelijke hoogte. Het dak gaat eraf in huize Tskhadadze.

Met een gelijke stand in de rust lijken de Georgiërs tevreden. "Ik ben opgelucht, we hebben echt een kans om te winnen", vertelt Levans vriend fanatiek. Levans zoontje maakt zich ook nog niet zo'n zorgen, "Georgië is niet heel goed. Maar ja, Turkije ook niet."