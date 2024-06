Van Schotland tot Kazachstan: wie kan Ajax loten voor tweede voorronde Europa League?

Het voelt misschien wat gek om tijdens het EK het alweer te hebben over Ajax, maar voor de Amsterdammers is de voorbereiding voor komend seizoen alweer begonnen. Vandaag staat zelfs een belangrijk moment op de agenda: wie wordt de tegenstander in de tweede voorronde voor de Europa League?

Ajax werd het afgelopen Eredivisie-seizoen vijfde, wat normaal gesproken betekent dat je in de Eredivisie play-offs moet strijden voor een plek in de voorrondes van de Conference League. Maar omdat Feyenoord de beker won en zelf Champions League gaat spelen, kregen de Amsterdammers het Europa League-ticket. Twee voorrondes voor Ajax Voordat de competitiefase van de Europa League echt begint, zijn er vier voorrondes waar niet direct geplaatste ploegen aan mee mogen doen. Ajax mag de eerste voorronde, die op 11 en 18 juli worden gespeeld, overslaan. Bij de tweede voorronde stromen de Amsterdammers en nog een paar andere ploegen in. De Amsterdammers kunnen zowel een aantal ploegen die automatisch beginnen in de tweede voorronde loten, als die begin juli al een wedstrijd moeten spelen. Wel ontloopt Ajax een aantal 'toppers', zo ver je dat kan zeggen over de voorrondes van de Europa League. Dat komt omdat de Amsterdammers een 'geplaatste status' genieten. Dat heeft de club te danken aan een hoge coëfficiënt (67.000). Die punten verzamel je door te winnen of rondes verder te komen in de Europese toernooien van de afgelopen vijf seizoenen.

Het spandoek vooraf aan het Europa League-duel met AEK Athene - AT5

Vanwege de geplaatste status ontloopt Ajax enkele andere ploegen die ook een hoge coëfficiënt hebben. Clubs zoals het Portugese Sporting Braga, het Noorse Molde FK, het Oostenrijkse Rapid Wien of Sheriff Tiraspol kunnen de Amsterdammers niet loten. Tot en met de play-offs, de vierde voorronde, is Ajax de club met het hoogste UEFA-coëfficiënt. Mochten de Amsterdammers doorgaan dan zullen ze ook in de volgende ronde zo'n geplaatste status kennen. Wie komt er uit de koker? Maar wie kan Ajax dan wel vanmiddag loten voor de voorronde? De Amsterdammers kunnen aan negen verschillende tegenstanders worden gekoppeld. Vijf daarvan zijn al bekend. Kilmarnock uit Schotland, Panathinaikos uit Griekenland, Silkeborg IF uit Denemarken, Maccabi Petah Tikva uit Israël en FK Vojvodina uit Servië. Geen van de clubs eindigde in de top drie van hun competities. Maccabi Petah Tikva moest zelfs strijden tegen degradatie, maar wist wel de Israëlische beker te winnen. De overige vier clubs die Ajax eventueel kan loten moeten eerst nog tegen elkaar spelen in de eerste voorronde. Mochten de Amsterdammers een van hen loten, dan wordt de tegenstander dus pas na 18 juli duidelijk. Het Zweedse Elfsborg IF speelt tegen Pafos FC uit Cyprus. Het Hongaarse Paksi FC neemt het op tegen Corvinul Hunedoara uit Roemenië. KF Llapi uit Kosovo moet naar het Poolse Wisla Krakow en het Slowaakse MFK Ruzomberok moet de verre reis maken naar FC Tobol in Kazachstan. De loting van Ajax begint om 13.00 uur. De wedstrijden worden afgewerkt om 25 juli en op 1 augustus. Mogen de Amsterdammers een ronde verder komen dan zijn de wedstrijden op 8 en 15 augustus. De play-offs worden afgewerkt op 22 en 29 augustus.