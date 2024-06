Ajax kan in vierde speelronde revanche nemen in de Kuip, duel met PSV in november

Ajax moet op de vierde speeldag van de Eredivisie op bezoek bij Feyenoord en kan dan revanche nemen op het debacle van vorige seizoen in de Kuip. De eerste Klassieker van het seizoen wordt gespeeld op zondag 1 september. PSV komt twee maanden later, op zaterdag 2 november, naar de Johan Cruijff Arena.

Dat blijkt uit het conceptprogramma dat de KNVB heeft gepubliceerd. Het programma is een concept omdat speeldata nog altijd kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door wedstrijden in Europese competities. Gisteren maakte de voetbalbond al bekend dat Ajax het seizoen thuis opent tegen sc Heerenveen.

Vooraf aan de Klassieker in Rotterdam spelen de Amsterdammers nog tegen promovendus NAC Breda, uit, en Fortuna Sittard, thuis. Meteen na Feyenoord komt FC Utrecht naar de Arena. Daarna speelt Ajax tegen de andere promovendi FC Groningen en Willem II en middenmoters als Go Ahead Eagles, RKC en Heracles. Afgelopen seizoen werd het echter pijnlijk duidelijk dat die wedstrijden geen zekerheidjes zijn voor drie punten.

Begin november staat het thuisduel tegen PSV op het programma, dat op zaterdagavond wordt gespeeld, en de week daarna de uitwedstrijd tegen FC Twente. De wedstrijd tegen AZ wordt in het weekend van 6 december gespeeld. Ajax moet richting Alkmaar. De eerste seizoenshelft eindigt met een wedstrijd tegen Sparta.

Koude Klassieker

De thuiswedstrijd tegen Feyenoord wordt in het eerste weekend van februari gespeeld. De precieze speeldata en tijden voor de tweede seizoenshelft worden pas later bekendgemaakt. De andere topwedstrijden worden wel op een, hopelijk, warmer moment gespeeld.

In het weekend van 14 maart komt AZ naar Amsterdam en een weekend later moeten de Amsterdammers richting Eindhoven voor de topper met PSV. De laatste wedstrijd van het seizoen is tegen FC Twente.