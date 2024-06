Wachten op het perron: ruim 10 procent van treinen komt al jaren te laat aan op CS en Zuid

Het Centraal Station en Zuid behoren tot de drukste stations van het land. Dagelijks maken er respectievelijk 151.000 en 50.000 reizigers gebruik van. Maar een deel van die reizigers heeft regelmatig last vertraging. Uit navraag van AT5 bij ProRail blijkt dat ruim 10 procent van de treinen al jaren niet op tijd aankomt en na de coronapandemie zakt dat alsmaar verder weg. Vooral de betrouwbaarheid van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam is dramatisch.

Bij het hoofdrailnet wordt de punctualiteit gemeten op 5 en 15 minuten. Dat wil zeggen dat de reiziger bij aankomst op het uitcheckstation minder dan 5 of 15 minuten vertraging had ten opzichte van de reis die hij vanaf het moment van inchecken volgens de reisplanner had kunnen maken. Voor de reizigerspunctualiteit gebruiken ProRail en de NS het snelste reisadvies dat twee dagen van tevoren beschikbaar is in de reisplanner. Werkzaamheden die bekend zijn worden daardoor wel meegenomen, maar noodwijzigingen of verstoringen op de dag zelf niet.

Vanwege de sterk teruglopende reizigersaantallen, uitgedunde dienstregelingen en bovengemiddeld veel korte reizen werd de norm twee opeenvolgende jaren gehaald. Maar volgens ProRail vertekent die stijging eigenlijk het beeld over hoe het nou precies op het spoor gaat de afgelopen jaren. Want met de terugkerende reizigers in 2022 en de langere ritten die zij weer maken daalt de punctualiteit hard.

Om te beginnen met het Centraal Station. De punctualiteit zat de drie jaren voordat corona kwam steeds rond de 90 procent, net onder de norm voor het landelijk gemiddelde. In 2018 nam het aantal treinen dat binnen vijf minuten vertraging aankwam zelfs weer wat toe. Maar de eerste keer in de afgelopen acht jaar dat het Centraal boven die doelstelling kwam voor het gemiddelde van het hele land, was pas in de coronaperiode.

Afgelopen jaar kwam maar 87,5 procent van de reizen binnen vijf minuten vertraging aan op Centraal. Tot nu toe lijkt het ook dit jaar dat de punctualiteit verder wegzakt. Na een half jaar komt het percentage uit op 84,8 procent.

Drama voor de HSL

Bij de HSL, die Amsterdam CS onder andere met Rotterdam verbindt, is de trend hetzelfde maar pakt het wel veel steviger uit. Ook hier steeg de lijn in de coronaperiode, maar stortte daarna dramatisch in. In 2023 zat de reizigerspunctualiteit op 73,5 procent, ruim tien procentpunten onder de landelijke norm. Dit jaar zit daar nog niet verre van een verbetering in en is de tussenstand op het moment 66,4 procent van de treinen.

Een van de problemen waardoor de punctualiteit verder daalt op de HSL, zijn de snelheidsbeperkingen die zijn opgelegd op het spoor. De gebruikelijke 160 kilometer per uur die de hogesnelheidstrein rijdt wordt niet meer overal gereden vanwege constructiefouten. Bij een viaduct ter hoogte van het Zuid-Hollandse dorp Rijpwetering mag nog maar 80 kilometer per uur worden gereden omdat er scheurtjes ontstonden. Bij nog negen andere constructies op het traject mocht er ook maar 120 kilometer per uur worden gereden, omdat ze niet sterk genoeg zijn en moesten worden hersteld.

Halverwege april besloot de NS zelfs om de dienstregeling tijdelijk aan te passen, omdat er geen oplossing in zicht was voor de snelheidsbeperkingen. Een aantal van de snelheidsbeperkingen zijn inmiddels wel weer opgelost.