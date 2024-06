Schrijver Jan Cremer op 84-jarige leeftijd overleden

De Amsterdamse schrijver en kunstenaar Jan Cremer is vanmorgen overleden. Hij is 84 jaar oud geworden.

De schrijver was onder meer bekend van zijn roman 'Ik Jan Cremer'. Hij verwierf ook bekendheid door zijn beeldende kunst. Zijn werk was onder meer te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam, maar ook in Museum de Fundatie in Zwolle, het Gemeentemuseum Den Haag en het Groninger Museum.

In 2020 kreeg hij de Frans Banninck Cocqpenning van loco-burgemeester Rutger Groot Wassink. "Zijn werk en de internationale aandacht die het kreeg, heeft mede bijgedragen aan de aantrekkingskracht van Amsterdam als open, creatieve en vooral vrije stad", meldde de gemeente toen.

Cremer wordt in besloten kring begraven.