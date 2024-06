Ajax loot Servische FK Vojvodina in tweede voorronde van Europa League

Ajax moet het in de tweede voorronde van de Europa League het opnemen tegen FK Vojvodina uit Servië. De ploeg van Francesco Farioli speelt de eerste wedstrijd in thuis in de Johan Cruijff Arena en moet daarna naar de club uit Novi Sad.

De Servische club werd afgelopen seizoen vierde in de competitie, achter bekendere ploegen zoals Rode Ster en Partizan. In totaal werd de club twee keer kampioen, maar dat was nog toen het gebied Joegoslavië was. De laatste keer dat er een prijs werd gepakt was in 2020, de club won toen de nationale beker.

De thuisbasis van FK Vojvodina is het Vojvodina Stadion, met plek voor bijna 16.000 toeschouwers. Oud-Ajax aanvoerder Dusan Tadic speelde in de jeugd en zijn eerste seizoen bij de club, voordat hij de transfer naar FC Groningen maakte.

Voorrondes

Voordat de competitiefase van de Europa League echt begint, zijn er vier voorrondes waar niet direct geplaatste ploegen aan mee mogen doen. Ajax mag de eerste voorronde, die op 11 en 18 juli worden gespeeld, overslaan. Bij de tweede voorronde stromen de Amsterdammers en nog een paar andere ploegen in. De wedstrijden worden afgewerkt op 25 juli en op 1 augustus.

Omdat Ajax een hoge coëfficiënt (67.000) heeft, die de afgelopen vijf seizoenen zijn verzamelend door te winnen of rondes verder te komen in de Europese toernooien, konden een aantal betere ploegen niet worden gelood. Clubs zoals het Portugese Sporting Braga, het Noorse Molde FK, het Oostenrijkse Rapid Wien of Sheriff Tiraspol konden niet uit de koker komen als tegenstander.

Mocht Ajax zich plaatsen voor de volgende ronde dan kent de club ook zo'n geplaatste status. Tot en met de play-offs, de vierde voorronde, is Ajax namelijk de club met het hoogste UEFA-coëfficiënt. Als Ajax wordt uitgeschakeld dan komt de club terecht in de voorrondes van de Conference League.