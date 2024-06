Welke impact heeft verdwijnen kleine buurtschool na 1 jaar? "Ziel van de wijk verdwijnt"

In twee jaar tijd zijn er zes 'te kleine' scholen gesloten in heel Amsterdam. Leerlingen worden op andere scholen geplaatst en docenten gaan op scholen met tekorten aan het werk, maar wat doet zo'n sluiting met de kinderen en met de buurt? De Barbaraschool in Oost sloot een jaar geleden.

"Ik kom hier wel nog vaak om te voetballen." Xavier van Wijk zat op de Barbaraschool in Oost. De oudste school in de stad sloot een jaar geleden omdat de interim directeur geen continuïteit meer kon bieden in het onderwijs. Tot groot ongenoegen van ouders en kinderen moesten de toen nog minder dan honderd leerlingen naar andere scholen toe. Ouders probeerden de school te redden met een opkoopplan, maar dat mocht niet baten.

Waar in 2022 nog 43 basisscholen onder de opheffingsnorm zaten, waren dit er in het voorjaar van dit jaar nog maar 37. Als een school onder de opheffingsnorm zit moet de school sluiten, behalve bij een goede reden. Dat kan zijn dat de school bij een stichting hoort die gemiddeld per school wel genoeg leerlingen heeft of dat de school onderwijs aanbiedt wat in de nabije omgeving niet wordt aangeboden. In het geval van de Barbaraschool besloot de stichting waaronder de school viel uiteindelijk de stekker eruit te trekken.

"Vroeger stonden die vriendjes allemaal samen de hele dag op het plein, nu zien ze elkaar minder." En dat heeft volgens Joris ook effect op de ouders: "Als je elkaar op het plein ziet check je toch hoe het in de buurt gaat, een school is een soort web waarin de hele wijk betrokken is." Een vrouw die tegenover de school woont ziet ook verandering: "Het is hier stiller, er komen minder mensen en het is alsof de ziel uit de buurt is getrokken." Een man die graag met zijn zoons op het plein komt is bang dat het contact in de buurt steeds meer zal verwateren.