Onderzoek naar whatsappnummer voor onveilige situaties in metro, tram en bus

Wie te maken krijgt met onveilige situaties in de metro, tram of bus, kan in de toekomst mogelijk om hulp vragen via Whatsapp. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering daarvan en de ervaringen bij de NS.

Dat meldt de Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeenten. "De verharding van de samenleving is overal te merken, ook in het ov", meldt de Vervoerregio. "Daarom wordt er onderzoek en een pilot gedaan of een whatsappnummer zoals de NS heeft, ook iets voor de regio is." Het onderzoek en de pilot kosten een miljoen euro.

Goede uitrol

Het whatsappnummer zou volgens de Vervoerregio het gevoel van sociale veiligheid kunnen vergroten. "Onderzoek naar een goede uitrol van deze pilot is nodig omdat in de regio verschillende vervoerders rijden. We kijken naar de beste manier van communiceren en optreden bij meldingen via het nummer."

Het nummer van de NS bestaat sinds 2020. Reizigers die via het nummer een Whatsappbericht of sms-bericht sturen komen zo in contact met de NS-meldkamer. Die meldkamer kan hulp sturen of bijvoorbeeld een extra omroep van de hoofdconducteur laten horen.

Liften en roltrappen

De miljoen die voor de pilot uitgetrokken wordt, komt van veel groter bedrag dat het Rijk heeft uitgetrokken voor verbetering van het openbaar vervoer. Er wordt bijvoorbeeld ook 48 miljoen euro gebruikt om de ov-tarieven dit jaar niet te verhogen en zes miljoen naar een actieplan om kapotte liften en roltrappen sneller te repareren of vervangen.

Verder zijn er drie extra metrostellen aangeschaft. Normaal gesproken sluit de Vervoerregio hier een lening voor af, maar doordat dat dit keer niet gebeurd is, wordt er 18 miljoen euro aan rente bespaard.