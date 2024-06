Snackbareigenaar Aggie enorm geschrokken na dodelijke steekpartij voor zijn deur

Snackbareigenaar Aggie was maandagavond ooggetuige van de dodelijke steekpartij die vlak voor zijn zaak in de Tweede Goudsbloemdwarsstraat ontstond. Het valt hem zwaar, toch probeert hij vandaag langzaam de draad weer op te pakken.

Volgens de politie en het college van burgemeester en wethouders is het nog te vroeg om conclusies te trekken over de achtergronden van de verdachte.

Enkele uren voor de dodelijke steekpartij afgelopen maandag was er al een conflict in de straat met de nu aangehouden man, zo blijk uit filmbeelden van een buurtbewoner. Er is duidelijk een woordenwisseling te horen.

Het slachtoffer rende met steekverwondingen naar het café op de hoek van de Lindengracht voor hulp, maar overleed later op de avond aan zijn verwondingen. "De politie heeft de straat helemaal afgezet en is hier van acht tot elf uur 's avonds geweest. Ze hebben ook camerabeelden meegenomen", zegt Aggie.

Maandag vertelden buurtbewoners al aan AT5 dat de verdachte zich verward gedroeg. Volgens Aggie was het een vaste klant van de snackbar. Het 37-jarige slachtoffer kende hij niet goed. "Hij komt niet hier uit de buurt. De laatste keer dat ik heb hem heb gezien was drie maanden geleden", zegt de ondernemer.

Gisteren was hij een dag ziek, maar vandaag staat hij weer in zijn zaak. Snackbareigenaar Ahmed Radwan, beter bekend als Aggie, is vandaag weer aan het werk. Dat de schrik er nog aardig inzit, steekt hij niet onder stoelen of banken. "Het gaat niet zo goed. Het is heel erg zwaar", vertelt hij.

Alexander Scholtes, wethouder Zorg: "De stadsdeelvoorzitter gaat in gesprek met de bewoners en verder loop ik niet vooruit op conclusies. Er moet eerst onderzoek plaatsvinden over wat er is gebeurd."

Eerdere incidenten

De stad heeft het afgelopen jaar zeker twee keer te maken gehad met een dodelijke steekpartij, waarbij een verward persoon betrokken is geweest. Op 1 augustus vorig jaar stak een 36-jarige man twee mensen neer in West: één iemand stierf. Eind oktober ging het in Noord mis: daar stak een verwarde man een 36-jarige dood. Klachten over de dader werden niet goed opgepakt, bleek uit onderzoek.

Volgens Scholtes werkt hij er hard aan om de samenwerkingen tussen de politie, zorgpartijen en opvang te verbeteren, ook naar aanleiding van de eerdere incidenten. "Volgens mij werken we heel hard om iedereen zo goed mogelijk op te vangen en beschikbaar te zijn voor bezorgde bewoners. We leven in een stad met heel veel verschillende personen en we moeten allemaal alert zijn om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Je kunt incidenten nooit uitsluiten, maar nogmaals in dit geval weten we nog niet wat er gebeurd is."