Gemeente koopt 45 elektrische vuilniswagens, maar pas in 2026 inzetbaar

De gemeente koopt dit jaar 45 elektrische vuilniswagens, die in 2026 worden geleverd. Ze vervangen 45 biodieselvuilniswagens, die zelf nog wel tot 2026 blijven rijden. Ook huurt de gemeente nog veertien 'CO2-uitstotende' vuilniswagens in.

Dat blijkt uit een brief van waarnemend wethouder Afval en Reiniging Hester van Buren. Volgens de regels van de gemeente zelf mogen er vanaf 2025 geen dieselvrachtwagens meer binnen de ring A10 rijden, maar het lukt de gemeente dus nog steeds niet om daar zelf aan te voldoen.

Ontheffing

Voor de 45 dieselvrachtwagens die in het eerste kwartaal van 2026 door de elektrische wagens vervangen worden is daarom een ontheffing aangevraagd. Volgens Van Buren is er ook voldoende ruimte nodig om de nieuwe wagens te stallen en op te laden, iets dat nu 'extra lastig' zou zijn. Ook moet netbeheerder Liander verschillende onderstations verzwaren, verzwaarde kabels aanleggen en laadpalen aanleggen. In het eerste kwartaal van 2026 zou dit desondanks ook allemaal geregeld zijn.

De vuilniswagens die gehuurd worden, worden gebruikt als andere wagens uitvallen of als er uitval van wagens is. Dit zijn zogeheten smalspoorvoertuigen voor smalle straten. Deze vuilniswagens zijn volgens Van Buren pas vanaf 2027 als elektrische voertuigen beschikbaar. "Tot die tijd zullen we dus de CO2-uitstotende variant moeten inhuren."

Onrechtmatige overeenkomst

Ook komt moet er een nieuwe overeenkomst komen voor reparatie, onderhoud en schadeherstel van het huidige wagenpark. De huidige overeenkomst is volgens Van Buren namelijk 'voor een groot deel onrechtmatig'.

Vorig jaar kreeg wethouder Zita Pels al forse kritiek van raadsleden toen bleek dat de gemeente 27 dieselvuilniswagens aanschafte. Ze betwijfelden of de gemeente zich wel genoeg inspande om elektrische varianten te kopen. Volgens de wethouder waren er niet genoeg te koop en was het lastig om genoeg elektriciteit voor het opladen te regelen.