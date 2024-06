Klipperbuurt krijgt opknapbeurt: "Stuk Amsterdam dat aandacht en liefde kan gebruiken"

De Klipperbuurt in Noord krijgt een opknapbeurt, volgens de gemeente heeft de buurt dringend onderhoud nodig. Sinds de bouw in de jaren zestig zijn de woningen niet grootschalig vernieuwd. Daardoor hebben veel bewoners te maken met vocht, tocht en schimmel. "De Klipperbuurt in Noord is een stuk Amsterdam dat aandacht en liefde kan gebruiken", aldus wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw).

Google Streetview

De Klipperbuurt in het zuidwesten van Banne Zuid is de enige buurt in de Banne Zuid waar de afgelopen jaren geen stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Daarom gaat de gemeente samen met de woningcorporaties Stadgenoot en Rochdale investeren in het verbeteren van de sociale huurwoningen in De Klipperbuurt. Vanaf 2026 zullen deze toekomstbestendig en energiezuiniger worden gemaakt. Ook zal de openbare ruimte opnieuw worden ingericht en zullen er woningen worden toegevoegd aan de buurt. Zo zal er onder andere een verdieping op de bestaande flats worden gebouwd en worden garageboxen omgebouwd naar woningen. Het verwijderen van de garageboxen moet ervoor zorgen dat het Koopvaardersplantsoen meer bij de woningen wordt betrokken.

Quote "Tussen de flatgebouwen liggen verouderd groen en gesloten garageblokken, met plekken die als sociaal onveilig worden ervaren" Reinier van Dantzig - wethouder (Woningbouw)

Daarnaast zullen er drie nieuwe woongebouwen worden gebouwd. Niet alleen is het belangrijk dat de buurt een grote opknapbeurt krijgt, ook wil de gemeente ervoor zorgen dat het op straat groener, fijner en veiliger wordt. Sociale huurwoningen De Klipperbuurt kent op dit moment 11 flatgebouwen, met daarin in totaal 577 sociale huurwoningen gedateerd uit de jaren zestig. "Tussen de flatgebouwen liggen verouderd groen en gesloten garageblokken, met plekken die als sociaal onveilig worden ervaren", aldus de wethouder. Volgens Van Dantzig liggen er kansen om nieuwe woningen en voorzieningen aan de Klipperbuurt toe te voegen. "Dat zorgt voor meer woningen in de stad en verbetert de mix van woningen in de buurt." Bijeenkomsten Vanaf begin dit jaar hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de gemeente samen met bewonerscommissies van Rochdale en Stadgenoot en actiegroep Red Amsterdam Noord in gesprek ging. De tussenresultaten van deze gesprekken werden deze maand bekend gemaakt. Na de zomer wordt de definitieve Buurtvisie aan de buurt gepresenteerd. Buurtbewoners gaven eind februari dit jaar al aan de woningcorporaties en de gemeente aan dat er problemen waren, zowel in woningen als daarbuiten, die niet konden wachten op de vernieuwingsplannen. Het ging hierbij om onder andere losliggende tegels, zwervende fietsen, afval op straat en schimmel in woningen. Van Dantzig: "De gemeente en corporaties hebben daarom ook een aanpak voor de korte termijn gemaakt."