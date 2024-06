Onderhoudswerkzaamheden aan Europaboulevard: "Scheuren in asfalt"

Het asfalt van de Europaboulevard en de noordelijke op- en afrit S109 van snelweg A10 is aan vernieuwing toe. In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden en spreken we directievoerder Ronold Velner.

Eens in de zoveel jaar moet het asfalt van een weg worden vervangen, legt Velner uit. "Het asfalt was einde levensduur. Overal waren er drempels, scheuren en gaten ontstaan in het asfalt", vertelt hij. Het oude asfalt wordt verwijderd. "Ik breng het dan naar een asfaltcentrale toe en daar zorgen ze ervoor dat het gerecycled wordt", vertelt een vrachtwagenchauffeur. "Daarna kunnen we het gerecyclede asfalt hier weer neerleggen."

De Europaboulevard is een druk verkeerspunt. "Bij dit project is de locatie een uitdaging. Er is hier heel veel verkeer. Daarom hebben we het werk in verschillende fases opgedeeld", vertelt Velner. Er staan nu veel files, vertelt een autochauffeur die in de buurt werkt. "Het is heel beroerd voor werk. Er is geen doorkomen meer aan hier in de middag. Drama."

Een andere Amsterdammer merkt de gevolgen voor het verkeer ook op. "Ja, je kan er moeilijk langs. Alleen wel met mijn scootmobiel", vertelt hij. Een voetganger heeft er niet zo'n last van. "Ik zit de hele dag op de weg. Maar op zo'n dag, ga ik met de trein", legt hij uit. "Maar het openbaar vervoer zal wel beter moeten worden geregeld in deze omgeving." Auto's moeten omrijden Het is nu niet mogelijk voor autoverkeer om vanuit de stad de A10 op te rijden bij de Europaboulevard. De werkzaamheden aan dit punt zijn 12 juli klaar. Daarna is de andere kant van de weg, 'stad in', aan de beurt. Alle werkzaamheden zijn op 31 augustus afgerond.