Hongaarse gelukswijn helpt Janos (85) niet tegen de Duitsers: "Ik drink het ook niet meer"

Janos vluchtte op 17-jarige leeftijd tijdens de Hongaarse opstand daar in 1956. Hij ging op avontuur naar het vrije westen, kwam in Amsterdam terecht en is er nooit meer vertrokken. Janos volgt alle wedstrijden van het EK en al helemaal die van zijn geboorteland.

Door de eerste verloren wedstrijd was er alles aan gelegen om met een resultaat te komen. Hongarije opende dan ook zeer aanvallend, maar toch waren het de Duitsers die in de 22ste minuut op 1-0 kwamen door een goal van Musiala.

Daarna had Duitsland de touwtjes stevig in handen. De Hongaar Sallai maakte vlak voor rust gelijk, maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd. "Het was mooi geweest zo net voor de rust. Het was wel buitenspel, jammer."