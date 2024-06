Ajax oefent in Gelderland ook tegen Belgische middenmoter en Rangers FC

Het duel tegen STVV wordt gespeeld op dinsdag 9 juli en is de eerste keer dat supporters het team van Francesco Farioli echt kan zien spelen. De Belgen werden afgelopen seizoen negende in de Pro League. De club speelt op 6 juli ook een oefenpotje tegen FC Twente.

De wedstrijd wordt afgewerkt op het complex van de amateurclub OWIUS in Oldebroek. Een leuk feitje over het sportpark. Zlatan Ibrahimovic maakte daar zijn officieuze Ajax-debuut in een oefenwedstrijd tegen de club uit Oldebroek.

Rangers en PEC Zwolle

De oefenwedstrijd tegen Rangers wordt een paar dagen later gespeeld, op zaterdag 13 juli. Voor het duel heeft Ajax het complex van WHC in Wezep uitgekozen. De laatste keer dat Ajax speelde tegen de Schotten was in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2022/23. De Amsterdammers wonnen toen twee keer met ruime cijfers, 4-0 en 1-3.

Voor de wedstrijden tegen STVV en Rangers speelt Ajax eerst nog een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dit duels wordt echter besloten gespeeld, omdat het hoofdveld van Sportpark de Toekomst niet beschikbaar is. Die wedstrijd is op vrijdag 5 juli.

Na de drie oefenwedstrijden gaat Ajax op trainingskamp in Wageningen, van 15 tot 19 juli, om de laatste voorbereidingen af te ronden op de voorrondes van de Europa League en het begin van de Eredivisie. Of de volledige selectie dan aanwezig is, is nog de vraag. Vijf spelers van de club zijn op dit moment met hun land mee naar het EK.