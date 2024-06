Halsema: herhaling van excuses voor slavernij door TK-voorzitter Bosma "zou elegant zijn"

Als het aan burgemeester Halsema ligt dan blijft Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma nog steeds welkom bij de herdenking van het slavernijverleden. Zoals ze eerder al zei, is ze van mening dat je onderscheid moet maken 'tussen een instituut en een persoon'. Wel liet Halsema vanmiddag in een commissievergadering weten dat ze het 'buitengewoon elegant' zou vinden als Bosma de opvatting van de Tweede Kamer over excuses over het slavernijverleden nog een keer zou herhalen.

Afgelopen week kwam de komst van Tweede Kamervoorzitter Bosma naar de Nationale Slavernijherdenking opnieuw in opspraak nadat de stadsdeelcommissie van Zuidoost het stadsbestuur opriep om zich uit te spreken tegen zijn komst. In navolging daarvan schreven verschillende personen en organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap een open brief aan de Kamervoorzitter om niet komen.

Het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden (Ninsee), wie de organisator van de herdenking is, kwam na de brief naar buiten met het nieuws dat zij willen dat Bosma eerst excuses aanbiedt en reflecteert op eerder gemaakte uitspraken.

Verschil tussen instituut en persoon

"Ik wil beginnen met zeggen dat de ingewikkeldheid van de kwestie en het verdriet die het veroorzaakt in de gemeenschap een zorgvuldige behandeling vergt in onze gemeenteraad", aldus Halsema in het begin van haar betoog.

Wel herhaalt de burgemeester, zoals ze eerder deed tijdens een commissievergadering, het belang voor haar om onderscheid te maken tussen het instituut wat de voorzitter van de Tweede Kamer is en een persoon, in dit geval PVV'er Bosma. "Het belang is er omdat de PVV dat soort onderscheiden niet kan maken tussen personen en instituties. Ik vind het daarom van groot belang dat je rechtstatelijke instituties positioneert zoals het hoort. De voorzitter van de Kamer moet daarom verschijnen als symbool van de Kamer."

Excuses herhalen

"Maar", zo gaat de burgemeester verder, "vind ik wat de zwarte gemeenschap is aangedaan door middel van uitspraken onterecht en pijnlijk." Halsema legt uit dat de Kamervoorzitter de Tweede Kamer vertegenwoordigt en daar niet bovenstaat. "De Kamer adviseerde in een brief aan de premier om de regering excuses te laten maken voor hun rol in het slavernijverleden. Aangezien dat de opvatting van de Tweede Kamer is, zou ik het buitengewoon elegant vinden als de voorzitter die opvatting van de Kamer nog een keer herhaalt."

Halsema vindt het vooral een 'groot belang' dat de herdenking op 1 juli in waardigheid kan plaatsvinden. "Ik hoop dat de voorzitter van de Tweede Kamer daaraan bijdraagt."