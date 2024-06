Dezelfde festivals in 2025 of een nieuw, aangepast beleid? Wethouder legt keuze bij raad

Hoe moeten de schaarse plekken voor festivals verdeeld worden? Daarvoor heeft cultuutwethouder Touria Meliani niet één, maar twee voorstellen gedaan: of een nieuw -maar eenmalig- beleid voor 2025 óf precies dezelfde evenementenkalender -met dus dezelfde festivals- als in 2024. De keuze is nu aan de raad.

Oorspronkelijk had Meliani alleen het eerste voorstel in gedachten: een aangepast evenementenbeleid, dat voor één jaar geldig is en voorsorteert op een structureel evenementenbeleid dat in 2026 in moet gaan. Dat beleid is volgens haar hard nodig, want terwijl er de laatste jaren steeds meer initiatiefnemers zijn die een festival willen organiseren, neemt het aantal plekken waar dat kan juist af.

Voor volgend jaar wilde Meliani dus een tijdelijk een eenmalig beleid invoeren. In dat beleid zou er minder ruimte zijn voor de bestaande festivals. Die ruimte zouden ze dan moeten delen met het 750-jarig bestaan van Amsterdam en Sail, het schepenfestijn dat voor het eerst in tien jaar weer terugkeert.

Noodkreet

De overgebleven plekken zouden eind dit jaar verdeeld worden. Veel te laat, gaven festivalorganisatoren vorige maand in een oproep aan. "Voor de grotere festivals een onwerkbaar risico, voor nieuwe initiatieven te weinig flexibel. Een veilig en succesvol festival organiseer je niet in zes maanden", aldus de festivals die de brief ondertekenden.

Het liefst zien de festivals dat de gemeente de evenementenkalender van dit jaar kopieert naar volgend jaar. Zoals dat vorig jaar ook al gebeurde.

Volgens Meliani en burgemeester Femke Halsema zitten daar dit keer nadelen aan, bijvoorbeeld omdat dat (met Sail en het 750-jarig jubileum in gedachten) ervoor zorgt dat er volgend jaar veel meer evenementen zijn, wat vervolgens weer extra druk legt op de politiecapaciteit. Bovendien is er dan opnieuw minder ruimte voor nieuwe festivals die toe willen treden.

Risico's

Daarnaast kleven er volgens de burgemeester en wethouder financiële en juridische risico's aan het kopiëren van de kalender. Wat die risico's zijn, wordt vanwege 'bedrijfsgevoelige informatie' niet verder toegelicht door het college. Raadsleden kunnen de vertrouwelijke adviesrapporten die daarover geschreven zijn wél lezen, zodat ze een goede afweging kunnen maken als ze op 17 juli een keuze maken tussen de twee voorgelegde opties.

Na de noodkreet van de festivals lijkt een aanzienlijk deel van de raad inmiddels ook voor het kopiëren van de kalender te zijn. En nu houdt ook het college de deur voor deze optie op een kier: "Net als de raad voelt het college mee met de sector en begrijpt het de wens om nog een keer te kopiëren", is in een raadsbrief van Meliani en Halsema te lezen.