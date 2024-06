In het Lozingskanaal aan het Zeeburgerpad heeft de politie rond 15.00 uur een stoffelijk overschot aangetroffen. Volgens een woordvoerder kwam de politie in actie na een melding.

Op dit moment is de politie druk bezig met het onderzoek en kan verder geen uitspraken doen. Het is dus nog onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Ook de doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.