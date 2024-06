Denen tevreden na 1-1 tegen Engeland: "Dit is het beste resultaat waar we op konden hopen"

Donderdagavond speelde Denemarken op het EK voetbal tegen Engeland. Na het gelijkspel tegen Slovenië moesten nu de punten worden behaald. AT5 keek mee met de Amsterdamse Deen August Eiberg. Hij keek de wedstrijd samen met zijn vrienden bij Café Kuyl op het Rembrandtplein. "We verwachten een goal van Eriksen en we hebben natuurlijk Kasper Dolberg, het kan vandaag niet misgaan."

August Eiberg kwam in 2019 naar Amsterdam om Political Communication te studeren aan de UvA. Als trouwe supporter van het nationale elftal van Denemarken komt hij vaak in dit café om samen met veel andere Amsterdamse Denen de wedstrijden te bekijken. "Ik heb gehoord dat een bar in Duitsland tijdens de vorige wedstrijd van Denemarken door de hele voorraad bier is gegaan, hopelijk hebben ze hier wel genoeg voorraad." Een andere Deense fan laat weten dat ze duimt voor een een doelpunt van Eriksen: "Hij zit in m'n hart, onze legende."

Ondanks het initiatief om de bar leeg te drinken en de goede hoop van August komt Engeland al in de 18e minuut op een voorsprong door een goal van Harry Kane. "Fucking Kane, bullshit." Maar dan, minuut 34, is daar Morten Hjulmand voor Denemarken met de 1-1, het dak gaat eraf op het Rembrandtplein.

Met 1-1 gaan de Denen dan ook de rust in. "We houden hoop, ik ben superzelfverzekerd. In de tweede helft gaan we zeker nog een doelpunt maken."