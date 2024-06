Club Roxy ging 25 jaar geleden volledig in vlammen op

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de Roxy, de nachtclub aan het Singel, in vlammen opging. De brand brak uit tijdens een afscheidsfeest van de overleden oprichter Peter Gielen. Tientallen brandweermensen, meerdere ladderwagens en zelfs blusboten waren nodig om de brand in het pand van de Roxy op 21 juni 1999 te bestrijden. Bekijk hier de nieuwsuitzending terug die AT5 er destijds over maakte.